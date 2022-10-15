Grizu patlaması neden olur?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yerin eksi 300 kotunda patlama meydana geldi. Mahsur kalan işçileri kurtarmak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, facianın sebebi olarak "grizu"yu işaret etti.

Dönmez, olaya ilişkin "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise kadar yayan, elle müdahaleler söz konusu" açıklamasını yapmıştı.

Belli orandaki metan gazıyla havanın karışımı patlayıcı hale geliyor

Madenlerin kabusu olan grizu, metan gazı ile havanın karışımıyla ortaya çıkan zehirli bir madde. Belirli yoğunluğa ulaştığında patlayıcı haline gelebiliyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, patlama için ortamda asgari yüzde 12 oranında oksijen gerekli.

Zehirli karışım, 650 santigrat dereceye ulaştığında 2 fazlı bir yanmaya sebep oluyor.

Ani genleşme sonrası, önce patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gaz sıkışması meydana geliyor. Ardından büyük tahrip gücüne sahip bir patlama gerçekleşiyor.

PEKİ, GRİZU PATLAMASI NASIL ÖNLENİR?

Grizu patlaması, madenlerde kaza sonucu en fazla ölümün sebebi. Risk, özellikle yaşlı kömür damarlarında çok yüksek.

Grizu kaynaklı patlama riskinin önlenmesi için madenin havalandırılması ve gaz yoğunluğu seviyesinin kontrolü büyük önem taşıyor.