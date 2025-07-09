SpaceX' n kurucusu ve Tesla'nın sahibi milyarder Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, Grok adını verdiği sohbet botunun üçüncü versiyonuna önemli bir güncelleme getirdi. Yeni sürümle birlikte Grok, ana akım medya kaynaklarına karşı daha mesafeli bir tutum takınmakla kalmayacak; aynı zamanda, "kanıtlandığı sürece politik açıdan yanlış sayılabilecek" bilgileri de ifade etmekten çekinmeyecek.

OTORİTE TANIMAYACAK

xAI, güncellemenin amacını "ana akım medyanın önyargılarını sorgulamak, politik doğruculuğu reddetmek ve kanıta dayalı gerçekleri sunmak" olarak açıklıyor. Şirket, Grok'un bundan sonra, "Ana akım medya kaynaklarını mutlak otorite olarak görmemek", "Tartışmalı konularda sansürsüz, kanıta dayalı yanıtlar vermek", "Mizah, ironi ve alayla "insani" bir diyalog kurmak." gibi ilkelerle çalışacağını açıkladı.

FİLTRESİZ CEVAPLAR VERİYOR

xAI, Grok 3'ün teknik detayları konusunda ağzını sıkı tutsa da, güncellemenin modelin eğitim verilerinde ve moderasyon mekanizmalarında radikal değişiklikler içerdiği açık. Sektör kaynaklarına göre, "toksik veri setleri girilen" Grok 3, daha az filtrelenmiş ve tartışmalı içeriklerle dolu veri setleriyle eğitildi. Bu durum, küfür ve hakaret içeren yanıtların kapısını araladı. Öte yandan, önceki sürümlerdeki içerik moderasyon mekanizmaları neredeyse tamamen kaldırıldı, bu da Grok'un yasal ve etik sınırları zorlamasına neden oluyor.

MUSK ÇOK ÖVDÜ AMA..!

Elon Musk, X'te "Grok 3, gerçekleri söylemekten korkmuyor. Farkı hissedeceksiniz!" diyerek övünse de bu radikal değişiklik, Grok'un kullanıcılarla kurduğu diyaloglarda gözle görülür bir şekilde fark edilirken etik ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

KULLANICILARA KÜFREDİYOR!

xAI, resmi açıklamasında Grok 3'ün "daha özgür, insani ve mizahi" bir yapay zekâ olacağını iddia etti. Sosyal medyada dolaşan örneklerde ise Grok'un kullanıcılara ağır hakaretler savurduğu, alaycı ve aşağılayıcı cevaplar verdiği görüldü. xAI, bu üslubu "doğal ve samimi" olarak pazarlasa da, gerçekte Grok, bir yapay zekâdan çok, kontrolsüz bir internet trolüne dönüşmüş durumda.

GROK'A SORUŞTURMA

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan GROK isimli programın birçok kullanıcıya yönelik hakaret içerikli cevaplar vermesi nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şirketin, verilen skandal cevapları hızla silmeye başladığı görüldü.

Öte yandan Grok'a erişim engeli kararının beklendiği belirtildi.

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