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''Grow''la aranıyordu, nehirde ölü bulundu

Adana'da kayıp başvurusu yapıldıktan sonra iz takip köpeği 'Grow' ile polisler tarafından ormanlık alanda, su altı polisi tarafından Seyhan Nehri'nde aranan şahıs, ölü olarak bulundu

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed İbrahim Çelik 15 Eylül günü çıktığı evine bir daha dönmedi. Ailesi arkadaşlarıyla birlikte olduğunu düşünerek eve gelmediği ilk gün kayıp başvurusunda bulunamadı. Ancak Çelik'e daha sonraki günde ulaşamayan ailesi, dün Fatih Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada Çelik'in en son Hüseyin A. isimli şahısla Seyhan Nehri kenarında birlikte olduğunu ondan sonra görmediğini söyledi. Bunun üzerine su altı polisi dün akşam üzeri Seyhan Nehri'nde arama çalışması başlattı. Aramalara iz takip köpeği "Grow" da katılarak ormanlık alanda arama yaptı ancak Çelik bulunamadı. Su altı polisi ve iz takip köpeği sabahın erken saatlerinde tekrar Çelik'in en son görüldüğü yere gelerek hem nehirde hem de ormanlık alanda tekrar arama başlattı. Ormanlık alanda iz takip köpeği herhangi bir şey bulamazken su altı polisi nehirden Çelik'in cansız bedenini çıkardı. Botla nehirden kıyıya çıkartılan Çelik'in cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili Hüseyin A. ile birlikte bir şahsı daha gözaltına aldı. Cinayet dedektifleri Çelik'in nasıl öldüğünü çözmeye çalışıyor.

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