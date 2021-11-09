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GSB: Burs ve kredi başvuru süreleri uzatıldı! İşte son başvuru tarihi...

Burs ve kredi başvuru süreleri uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

AA9 Kasım 2021 Salı 10:58 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 11:03
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularını yarın gün sonuna kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabındaki canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Başvuruların geçen hafta cuma günü başladığını ve normalde dün gün sonu sona erdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarımızdan aldığım taleplerle bu süreyi yarın akşam 23.59'a kadar uzattık. Lütfen başvurularınızı yarın gece yarısına kadar tamamlayın. Kredi ve burs başvurularınız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, başvurularını yarın saat 23.59'a kadar "e-Devlet" üzerinden yapabilecek.

Başvuru, e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adresinden yapılabilecek.

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