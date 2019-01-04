GSS ve SGK prim borçlarını yapılandırma süresi 28 Şubat’a uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanuna göre SGK’ye olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, 28 Şubat’a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma haklarının devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, yapılandırmadan faydalanan işverenlerin istihdam teşviklerinden ve sağlık hizmetinden de yararlanmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yapılandırmada son ödeme tarihi 28 Şubat 2019

Bakan Selçuk açıklamasında, borçların yapılandırılmasıyla Kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve cezası yerine Yİ-ÜFE’ye göre güncellenen borcun peşin veya iki ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini hatırlattı. Selçuk, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat’a kadar ödenebileceğini açıkladı.

“GSS prim borçları da Şubat sonuna kadar ödenebilecek”

Bakan Selçuk ayrıca 2018 Aralık ve 2019 Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken GSS prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna ödenebileceğini kaydetti

“Borcu yoktur belgesi alan, istihdam teşviklerinden faydalanabilecek”

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: "Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' belgesi alabilecek, istihdam teşviklerinden yararlanabilecekler.“

“Yapılandırmasını devam ettirenler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek”

Bağ-Kur’lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini belirten Bakan Selçuk, hem Bağ-Kur’lu hem de genel sağlık sigortalılarının yapılandırma kapsamına giren borçları dışında 60 günü geçmeyen prim borçlarının da bulunmaması kaydıyla, bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini vurguladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Teşviklerimiz ve düzenlemelerimiz ile işverenimizin istihdam gücünün destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.