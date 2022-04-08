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GTİ, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki tesisin iflas ettiği iddialarını yalanladı

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, şirketin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda işletme hakkına sahip olduğu tesisin iflas ettiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

AA8 Nisan 2022 Cuma 15:05 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 15:05
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Gebeş, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada, şirketin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda işletme hakkına sahip olduğu tesisle ilgili asılsız iflas iddialarının yer aldığını belirterek, "Herhangi bir iflas veya benzeri bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Şirket olarak, daha önce birçok kültür mirasına sahip çıktıkları gibi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın restorasyonu projesine de talip olduklarını ifade eden Gebeş, bu kapsamda çalışmaların başladığı ilk günden itibaren hiçbir ticari kaygı gütmeden Ada'daki kültürel, tarihi mirasa sahip çıkmayı ve bu mirası tekrar kamuya kazandırmayı amaç edindiklerini vurguladı.

Gebeş, şunları kaydetti:

"Şirketimiz, projenin tamamlanmasıyla birlikte amacın hasıl olduğu düşüncesiyle, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki işletme hakkını kamuya devretmek için görüşmelere başlamıştır. İlerleyen günlerde kamuoyu gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir."

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