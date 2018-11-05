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Gübre boşaltırken yan yatan kamyonun şoförü yaralandı

Isparta’da gübre yüklü kamyonun arazide yükünü boşalttığı sırada yan yatarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Isparta merkeze bağlı Yakaören köyündeki yaylaya gübre getiren Mehmet Ç. (53) idaresindeki 26 SK 900 kamyon, arazide yükünü boşalttığı esnada damperi havadayken yan yatarak devrildi. Devrilen kamyonun içinde bulunan Mehmet Ç. isimli sürücü yaralandı.
 
Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüye gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti.
 
Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu ve hastanedeki gerekli tedavileri sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.

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