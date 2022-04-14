Gübre fabrikasında hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçedeki fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, olayla ilgili İ.M.A. ve E.B'yi yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalınan dizüstü bilgisayar, tablet, 2 bilgisayar kasası, monitör, 2 güvenlik kamerası kayıt cihazı, 2 güç adaptörü ve 24 metre bakır kablo fabrika sahibine teslim edildi.
Zanlılardan çalıntı eşyayı satın alan iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.