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Gübre fabrikasında hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde gübre fabrikasından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 16:08 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 16:08
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İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçedeki fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili İ.M.A. ve E.B'yi yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan dizüstü bilgisayar, tablet, 2 bilgisayar kasası, monitör, 2 güvenlik kamerası kayıt cihazı, 2 güç adaptörü ve 24 metre bakır kablo fabrika sahibine teslim edildi.

Zanlılardan çalıntı eşyayı satın alan iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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