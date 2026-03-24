24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  • ''Gübre krizi'' propagandası ellerinde patladı: İddialar tek tek çürütüldü
''Gübre krizi'' propagandası ellerinde patladı: İddialar tek tek çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği' iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

AA24 Mart 2026 Salı 13:25 - Güncelleme:
DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğunun açıkça ifade edildiği belirtildi.

Türkiye'nin ayrıca farklı tedarik kanallarına sahip olup, ilgili alanlardaki arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması ve yalnızca resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate almasının önem arz ettiği vurgulandı.

  • Hürmüz Boğazı
  • dezenformasyon
  • gübre krizi

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

