Gübre ve yem fiyatları sabitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere de bir müjde verdi.

Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitlediklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan, karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapacağını açıkladı.

Bu kapsamda çiftçilerin temel ihtiyaçlarının başında gelen gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, şimdi yeni bir adımla çiftçilerin en önemli girdileri olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yapılacağını hem de fiyat sabitlemesine gidileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarım Kredi Kooperatifleri ilkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nitropower kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanım bu işi yakın takibe alması lazım. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak.

En az bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek."