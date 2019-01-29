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'Güç zehirlenmesi tehlikesi AK Parti için de geçerli'

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, halkın rahatsız olduğu bazı konulara dikkat çekerek, tavsiyelerde bulundu.

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Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, halkın rahatsız olduğu bazı konulara dikkat  çekerek, tavsiyelerde bulundu.
 
İşte Albayrak'ın bugünkü ''AK Parti de aynı akıbete mi ilerliyor?'' başlıklı yazısı...
 
Rahmetli babam, “Anadolu feraseti”nin müşahhas örneğiydi. 
 
Mesela 1973’te, eğitim için köyden ayrılırken, “Sana, doğru bilgilerle dolu bir kitap verirler ama birkaç zehirli cümle sıkıştırırlar; zehirlenirsin” diye uyarmış ve Abdülhamid Han’ın gönderdiği Osmanlıca “Mızraklı İlmihal”i vererek, “Bunu oku; uygula. Başka dinî kitap okuma” demişti. 
 
Bu uyarı olmasaydı ben şimdi FETÖ’den yargılanıyor olabilirdim. 
 
*** 
 
Tek parti dönemindeki CHP zulmünü iliklerine kadar yaşamış olan babam, bir sohbetimizde yarım asırlık gözlemini şöyle aktarmıştı: 
 
“Halk Partisi’nin muhtarları bile çok zalimdi. İstediklerinin tarlasına, hatta namusuna el koyarlardı.
 
Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle rahat nefes aldık.
 
Ama ne gariptir ki, ikinci iktidar döneminde onlar da efelenmeye, kendilerini üstün görmeye, yakınlarını kayırmaya başladılar.”
 
Babam bu gözlemini şöyle bağlamıştı: 
 
“12 Eylül’den sonra Özal’ın başbakan olması, Menderes’in gelişini hatırlattı; ferahladık.
 
Ama (ikinci dönemde) görmeye başladığımız davranışlar hiç iyiye alamet değil…”
 
   
Tarihin tekerrürü mü?
 
Bu sohbeti 30 yıl sonra niçin hatırladım dersiniz? 
 
Aslında babam, her dönemde uygulanabilecek bir formül vermiş. 
 
Altını çizdiği “güç zehirlenmesi”nin ana unsuru “insan” olduğuna göre, aynı tehlike; yıllardır iktidarda olan AK Parti için de geçerli demektir. 
 
Son yıllarda milletin verdiği “mesaj”lar da bunu doğruluyor. 
 
7 Haziran’dan sonra, 24 Haziran’da da Genel Başkan’a verilen yüzde 52,6 oyun, parlamentoda 42,6’ya düşmesi, sadece “ittifak” ile izah edilemez. 
 
AK Parti bu sonuçla eski sistemde iktidar olamazdı. 
 
Nitekim Sayın Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı seçildiği 18 Ağustos’tan bu yana, partideki yıpranmaya dikkat çekiyor, “metal yorgunluğu” paydasında topladığı olumsuzlukları bertaraf etmeye çalışıyor. 
 

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

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