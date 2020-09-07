İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Eylül 2020 Pazartesi / 19 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4597
  • EURO
    8,8222
  • ALTIN
    462.854
  • BIST100
    1094.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güçlendirme çalışması yapılan okulun duvarı çöktü, 50 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Güncel

Güçlendirme çalışması yapılan okulun duvarı çöktü, 50 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Ilgın ilçesinde, güçlendirme ve onarım çalışması yapılan okulun duvarının çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 15:16
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, güçlendirme ve onarım çalışmaları devam eden Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesinin duvarı, iççiler çalıştığı sırada çöktü.

Göçük altında kalarak ağır yaralanan işçi Yaşar Sarı (50), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından enkaz altından çıkarıldı.

Ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sarı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.