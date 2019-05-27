Güçlü liderlik darbe devrini sona erdirdi

Demokrasiye büyük bir ihanet

AK Parti Genel Merkezi Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı idam edilişlerinin 58’inci yılında 81 ilde basın toplantısıyla andı. AK Parti İstanbul İnsan Hakları Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59’uncu yılı dolayısıyla Adnan Menderes ve arkadaşlarının Anıt Mezarı’nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz, 27 Mayıs askeri darbesinin demokrasiye büyük bir ihanet olduğunu belirterek, “Demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına

alma imkanının kapılarını da açmıştır” diye konuştu. 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz’da yapılmak istendiğini ifade eden Karagöz, milletin bu kez oynanan oyuna izin vermediğini belirtti. Karagöz, şöyle dedi: “O zor gecede genç bir annenin, ‘Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim’ demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, AK Parti’yle birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir.”

27 MAYIS 1960’DA BAŞLADI, 15 TEMMUZ 2016’DA BİTTİ