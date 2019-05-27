Güçlü liderlik darbe devrini sona erdirdi
Başbakan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği 27 Mayıs’ın başlattığı darbe süreci, 27 Nisan e-muhtırasının reddedilmesi ve 15 Temmuz’un püskürtülmesiyle güçlü liderlik ve millet iradesine çarparak kapandı.
Demokrasiye büyük bir ihanet
AK Parti Genel Merkezi Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı idam edilişlerinin 58’inci yılında 81 ilde basın toplantısıyla andı. AK Parti İstanbul İnsan Hakları Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59’uncu yılı dolayısıyla Adnan Menderes ve arkadaşlarının Anıt Mezarı’nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz, 27 Mayıs askeri darbesinin demokrasiye büyük bir ihanet olduğunu belirterek, “Demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına
alma imkanının kapılarını da açmıştır” diye konuştu. 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz’da yapılmak istendiğini ifade eden Karagöz, milletin bu kez oynanan oyuna izin vermediğini belirtti. Karagöz, şöyle dedi: “O zor gecede genç bir annenin, ‘Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim’ demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, AK Parti’yle birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir.”
27 MAYIS 1960’DA BAŞLADI, 15 TEMMUZ 2016’DA BİTTİ
ürkiye’de tek partili hayata geçişin başladığı 1950’den sonra yaklaşık 10 yıllık süreçte yaşanan büyük değişim, “Öğrenciler kıyma makinesinden geçiriliyor” iftiralarıyla başlatılan olaylardan sonra 27 Mayıs 1960’ta sekteye uğratıldı. İlk kez 27 Mayıs’ta başlayan Başbakan ile bakanların idam edildiği darbe dinamiği, 15 Temmuz hain FETÖ’cü darbe girişiminde güçlü liderlik ve halkın iradesine çarparak sona erdi.
BERTARAF EDİLDİ
Halkın hür iradesiyle seçilmiş meşru hükümete, TSK içindeki bir cuntanın müdahale etmesi sürecini başlatan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 59 yıl geçti. Türkiye’de 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle başlayan darbeler süreci, ilk kez 27 Nisan 2007 e-muhtırası ve 15 Temmuz 2016 girişimlerinde halkın iradesine takıldı. Son girişim Başkan Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıkan milet tarafından bertaraf edildi. Halk yaklaşık bir ay boyunca meydanlarda demokrasi nöbetleri tutarak darbelere karşı net bir tavır koydu.
Tek parti yönetimindeki Türkiye, 1950’da çok partili sistemle birlikte demokrasi ile tanıştı. Yaklaşık 10 yıl süren demokrasi döneminin Başbakanı Adnan Menderes, önemli adımlarından birini Türkçe okunan ezanın tekrar Arapça okunmasına sağlamak oldu. Türkiye’nin demokratikleşmesi, milli politikalara öncelik vermesinden rahatsız olan vesayet odakları, TSK içindeki bir grup başta olmak üzere, toplumun çeşitli katmanlarını harekete geçirdi. Provokasyonlar, yalan haberler ve iftiralarla adım adım darbeye zemin hazırlandı. 27 Mayıs 1960 darbesi, sonrasında Yassıada’da yargılamalar başladı. Dava, 14 Ekim 1960’ta başlayıp 15 Eylül 1961’de karara bağlandı. 592 sanıktan 288’i için idam istendi. Kararı açıklayan Yüksek Adalet Divanı, 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam kararları oy birliğiyle alındı. Celal Bayar hakkındaki karar, yaş haddi nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi. Demokrasi şehidi Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen arkadaşlarının itibarları TBMM tarafından 11 Nisan 1990’da kabul edilen bir kanunla iade edildi.
DİYANET’E GENERAL
27 Mayıs sonrası darbecilerin müdahale ettiği kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Darbecilerin ilk olarak de 10 yıl kadar başkanlık yapan Eyüp Sabri Hayırlıoğlu’nu emekli ederek, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine emekli Tuğgeneral Sadettin Evrin getirdi.
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