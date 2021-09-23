Gücümüz karşısında paniğe kapıldılar: Terazi Türkiye'ye doğru eğildi

star.com.tr 23 Eylül 2021 Perşembe 11:42 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:42

Türkiye ve Yunanistan'ın envanterinde bulunan denizaltıları kıyaslayan Yunan medyası, Yunan denizaltı filosunun Türkiye'den az olduğunu yazdı.

DENİZ GÜCÜNDE TERAZİ TÜRKİYE'YE DOĞRU EZİLDİ

Yunan denizaltılarının çoğunluğunun eski olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin denizaltılarda yaptığı yatırım ve modernizasyon deniz gücünün terazisinin Türkiye'ye doğru eğileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile yaptıkları işbirliği nedeniyle Almanya'ya tepki gösteren Yunan medyası, Merkel'in Türkiye'ye ambargo uygulamayarak Yunanistan'ı arkadan bıçakladığını ileri sürdü.

TÜRK DENİZ GÜCÜ ATİNA HÜKÜMETİ İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI

Türk deniz gücünün gelişiminin Atina Hükümeti için büyük bir endişe kaynağı olması gerektiği ifade edildi.



Yunan silahlı kuvvetlerin bütçesinin önemli bir kısmının denizaltı silahlarının güçlendirilmesine harcanması istendi. Yunan medyası, ayrıca denizaltı konusunda Fransa'dan yardım istedi.

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