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  • 'Gül Yetiştiren Adam'a veda... Başkan Erdoğan: Medeniyetimizin inşasında özel konumdaki bir insandı
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'Gül Yetiştiren Adam'a veda... Başkan Erdoğan: Medeniyetimizin inşasında özel konumdaki bir insandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta yazar Rasim Özdenören'in Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rasim Özdenören, medeniyetimizin inşasında ayrı bir yeri olan bir büyüğümüzdü. Rasim ağabeyimizin eserleri ile onu yaşamak, bizlere ayrı bir güç katacaktır. Rasim ağabeyimiz 7 Güzel Adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz.' dedi.

24 Temmuz 2022 Pazar 17:49 - Güncelleme:
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Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Bizler gerek köşe yazılarıyla gerek tüm eserleriyle yakın dostluğumuzda gerçekten Rasim ağabeyimiz 7 Güzel Adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz. Adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, yeri olan bir insan. Böyle bir ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Rasim Özdenören
  • Eyüp Sultan Camii

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