'Gül Yetiştiren Adam'a veda... Başkan Erdoğan: Medeniyetimizin inşasında özel konumdaki bir insandı

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Bizler gerek köşe yazılarıyla gerek tüm eserleriyle yakın dostluğumuzda gerçekten Rasim ağabeyimiz 7 Güzel Adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz. Adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, yeri olan bir insan. Böyle bir ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz.