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Gülcihan Demir'in ilik savaşı devam ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki Gülcihan Demir'e, geçtiğimiz Temmuz ayında nakledilen ilik uyumsuz çıktı. Tekrar ilik arayan baba Turgut Demir, yetkililerden yardım istiyor.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi16:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:32

Lösemi hastası Kuşadalı 8 yaşındaki Gülcihan Demir’e, 2019 yılı Temmuz ayında Almanya’da bulunan ilik bayramın ilk günü İzmir’de başarılı bir operasyonla nakledilmişti. Kuşadası’nda grip şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan aslen Trabzonlu 7 yaşındaki Gülcihan Demir için yüzde 100 uyumlu ilik Almanya’da Polonya vatandaşı tarafından bulunmuştu. 8 yaşındaki Gülcihan, bayramın ilk günü başarılı bir operasyonla hayata tutunmuştu. Aradan 7 ay geçti ve Gülcihan Demir’e nakledilen ilik uyumsuz çıktı. Tekrar ilik arayışına giren baba Turgut Demir yetkililerden yardım bekliyor. İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Çocuk Hastanesi’ne yatan 8 yaşındaki Gülcihan, Aleyna Tilki ve Haluk Levent hayranı.

İki sanatçıyıda görmek isteyen Gülcihan “Haluk Levent ve Aleyna Tilki’yi bir kere olsun görmeyi çok istiyorum. Lütfen sesimi duysunlar beni ziyarete gelsinler” dedi.

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