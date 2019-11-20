20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7047
  • 6,3139
  • 271.183
  • 107697
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Güleda cinayetinde valilik, ihmal iddialarını inceliyor

ISPARTA Valiliği, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından, 17 saat süren mücadelesine rağmen öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartta 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.
 
Sorgusunun ardından dün Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
 
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
 
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün Başsavcı Mustafa Akbulut imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel basında yer alan haberlere istinaden kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık birinci sınıf öğrencisi G.C.'nin 18/11/2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalmaktayken eski erkek arkadaşı Z.P. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonucu soruşturma başlatılmış, şüpheli Z.P. yapılan sorgusu sonucunda 19/11/2019 tarihinde tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
 
VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI
 
Isparta Valiliği ise Güleda Cankel'in öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı. İncelemenin devam ettiği belirtildi.
 
HALUK LEVENT'TEN GÜLEDA CANKEL MESAJI
 
Diğer yandan, cinayetle ilgili sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşılırken, AHBAP Başkanı, sanatçı Haluk Levent de Güleda Cankel cinayetiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Güleda Cankel'in fotoğrafıyla, #guledacankel hashtag'iyle paylaşım yapan Haluk Levent, "El bebek büyüt. Yeme yedir. Tek umudun kızının okuması mutlu olması olsun. Sonra bir katil gelsin onu bıçakla kessin. Ana yüreği dayanır mı? Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın. Lanet okuyun sevgiye" ifadelerine yer verdi.

İş adamına ´İmamoğlu´ dayağı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu

Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

Kaybolan astsubaydan acı haber

Kaybolan astsubaydan acı haber

KKTC bayrağını yakmışlardı... Kimlikleri tespit edildi

KKTC bayrağını yakmışlardı... Kimlikleri tespit edildi

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

Bebekleri 5 aylıkken ölmüştü! 22 yıl sonra akılalmaz gerçek ortaya çıktı

Bebekleri 5 aylıkken ölmüştü! 22 yıl sonra akılalmaz gerçek ortaya çıktı

Duygulandıran anlar: Araçların önüne geçip yerden aldı

Duygulandıran anlar: Araçların önüne geçip yerden aldı

Korkunç olay: Avcı köpekleri hamile kadını öldürdü

Korkunç olay: Avcı köpekleri hamile kadını öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

PKK´lılara tepki gösteren o cesur Fransız kadından Türkiye´ye mesaj!

PKK´lılara tepki gösteren o cesur Fransız kadından Türkiye´ye mesaj!

Bu mağara görenleri hayrete düşürüyor! M.Ö el izleri aynı canlılıkta...

Bu mağara görenleri hayrete düşürüyor! M.Ö el izleri aynı canlılıkta...

6 ay boyunca 400 metre derinlikte bekletiliyor! Kendine has lezzeti var...

6 ay boyunca 400 metre derinlikte bekletiliyor! Kendine has lezzeti var...

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA