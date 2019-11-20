Güleda cinayetinde valilik, ihmal iddialarını inceliyor

Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartta 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sorgusunun ardından dün Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün Başsavcı Mustafa Akbulut imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel basında yer alan haberlere istinaden kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık birinci sınıf öğrencisi G.C.'nin 18/11/2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalmaktayken eski erkek arkadaşı Z.P. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonucu soruşturma başlatılmış, şüpheli Z.P. yapılan sorgusu sonucunda 19/11/2019 tarihinde tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Isparta Valiliği ise Güleda Cankel'in öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı. İncelemenin devam ettiği belirtildi.

HALUK LEVENT'TEN GÜLEDA CANKEL MESAJI

Diğer yandan, cinayetle ilgili sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşılırken, AHBAP Başkanı, sanatçı Haluk Levent de Güleda Cankel cinayetiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Güleda Cankel'in fotoğrafıyla, #guledacankel hashtag'iyle paylaşım yapan Haluk Levent, "El bebek büyüt. Yeme yedir. Tek umudun kızının okuması mutlu olması olsun. Sonra bir katil gelsin onu bıçakla kessin. Ana yüreği dayanır mı? Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın. Lanet okuyun sevgiye" ifadelerine yer verdi.