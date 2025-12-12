İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7015
  • EURO
    50,167
  • ALTIN
    5898.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişme: Tuğyan'ın avukatları davadan çekildi
Güncel

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişme: Tuğyan'ın avukatları davadan çekildi

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada aralarında kızının da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HABER MERKEZİ12 Aralık 2025 Cuma 22:27 - Güncelleme:
Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişme: Tuğyan'ın avukatları davadan çekildi
ABONE OL

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada aralarında kızının da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TUĞYAN'IN AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları, davadan çekilme kararı aldı.

Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.

Öte yandan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi.

  • gül tut
  • şarkıcı güllü
  • tuğyan
  • güllünün ölümü

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.