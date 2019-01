Gülriz Sururi kimdir nereli kaç yaşında Gülriz Sururi son dakika dini inancı nedir müslüman mı? Sevilen ve mesleğin duayenleri arasında gösterilen Gülriz Sururi 31 Aralık sabahı 90 yaşında vefat etti. Geride yetiştirdiği birçok oyuncu ve sayısız eser ile aramızda ayrılan Gülriz Sururi aslen nereliydi, ve dini inancı neydi müslüman mıydı soruları ise vefatının ardından merak edildi. Gülriz Sururi daha önce cenaze töreni istemediğini belirtmişti. Eşi ile bilrikte Küçük Sahne'de Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Sokak Kızı Irma, Ferhat ile Şirin, Teneke, gibi pek çok oyunda rol aldı. 1966'da "Teneke" oyunundaki rolüyle İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu Armağanı'nı bir kez daha kazandı. Aynı yıl Türk Kadınlar Birliği'nce "Yılın Kadını" seçildi. Haldun Taner'in yazdığı, Genco Erkal'ın yönettiği ve ilk olarak 31 Mart 1964'te sahnelenip uzun süre kapalı gişe oynayan "Keşanlı Ali Destanı"'nda "Zilha" rolündeki başarısıyla ünü arttı. 1971'de Hint Kumaşı adlı oyundaki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü üçüncü kez kazandı. 1979-1980 mevsiminde Mehmet Akan'la birlikte, topluluğun o güne dek sahnelediği oyunlardan Uzun İnce Bir Yol adlı bir derleme yaptı ve gösteriminde oynadı.Edith Piaf'ın yaşam öyküsünden Başar Sabuncu'nun oyunlaştırdığı Kaldırım Serçesi adlı oyun ile müzikli tiyatro sanatçısı olarak ustalığını gösterdi. 1982-1983 sezonunda bu oyundaki yorumuyla Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, İzmir Gazeteciler Derneği'nin Altan Artemis Ödülü'nü ve Milliyet gazetesinin 1983 Süperstar Tiyatro Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. Engin Cezzar'ın uyarladığı ve yönettiği "Filumen, Edward Albee'nin "Tatlı Para" (özgün adı: Everything in the Garden), Bilgesu Erenus'un yazdığı, Rutkay Aziz'in sahnelediği "Halide" gibi oyunlarda rol aldı.Dramdan güldürüye ve müzikli oyuna dek her çeşit eserde rol alan Sururi, oyunculuğunun dışında Türk tiyatrosunda yöneticilik de yaptı.Anılarını yazarak yazarlığa başladı ve anılarını üç cilt olarak yayımlamış ve bir roman, bir öykü kitabı ve gazete yazılarından bir derleme de yayımlamıştır.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Konçinalar Kumpanyası adlı toplulukla 2008'de kendisinin yazıp yönettiği "Biz Sıfırdan Başladık" adlı oyunu sahneye koydu.1 Ocak 2019 Salı günü hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ İSTEMİYORUM Gülriz Sururi geçen aylarda verdiği bir röportajda ''Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben 'cami avlusu kokteyl partisi' istemiyorum. Bizim insanımızın tören kültürü yok. Ne yapıyorlar? 'Ay saçın ne güzel olmuş.' Yok efendim, 'Üstündekini nereden aldın?' Böyle şeyler olacağına tören yapılmasın" demişti. İLK EŞİ ENGİZ CEZZAR KİMDİR 1962'de eşi Gülriz Sururi ile birlikte kurduğu tiyatro topluluğunda pek çok oyun sahneye koyan ve birçoğunda başrol üstlenen Engin Cezzar'ın adı, Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı" müzikalindeki Keşanlı Ali karakteri ile özdeşleşmiştir. GÜLRİZ SURURİ DİNİ İNANCI NEYDİ Gülriz Sururi, dini inancını net olarak açıklamamış olmasına rağmen müslümanları sık sık kızdıran açıklamalarda bulunmuştur. Gülriz Sururi, daha önce Atatürk'e olan hayranlığını anlatırken Nutuk'un dünyaya inen son kitap olduğunu söylemişti. SANAT HAYATI VE ÖDÜLLERİ Eşi ile bilrikte Küçük Sahne'de Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Engin Cezzar'ın uyarladığı ve yönettiği "Filumen, Edward Albee'nin "Tatlı Para" (özgün adı: Everything in the Garden), Bilgesu Erenus'un yazdığı, Rutkay Aziz'in sahnelediği "Halide" gibi oyunlarda rol aldı.Dramdan güldürüye ve müzikli oyuna dek her çeşit eserde rol alan Sururi, oyunculuğunun dışında Türk tiyatrosunda yöneticilik de yaptı.Anılarını yazarak yazarlığa başladı ve anılarını üç cilt olarak yayımlamış ve bir roman, bir öykü kitabı ve gazete yazılarından bir derleme de yayımlamıştır.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Konçinalar Kumpanyası adlı toplulukla 2008'de kendisinin yazıp yönettiği "Biz Sıfırdan Başladık" adlı oyunu sahneye koydu.1 Ocak 2019 Salı günü hayatını kaybetti. GÜLRİZ SURURİ KİMDİR? 1929 yılında İstanbul'da doğdu. Babası ilk operet kurucularından Lûtfullah Sururi Bey, annesi de opera sanatçısı Suzan Lütfullah'tır. İlk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde sahneye çıktı. Engin Cezzar'ın uyarladığı ve yönettiği "Filumen, Edward Albee'nin "Tatlı Para" (özgün adı: Everything in the Garden), Bilgesu Erenus'un yazdığı, Rutkay Aziz'in sahnelediği "Halide" gibi oyunlarda rol aldı. Dramdan güldürüye ve müzikli oyuna dek her çeşit eserde rol alan Sururi, oyunculuğunun dışında Türk tiyatrosunda yöneticilik de yaptı. Anılarını yazarak yazarlığa başladı ve anılarını üç cilt olarak yayımlamış ve bir roman, bir öykü kitabı ve gazete yazılarından bir derleme de yayımlamıştır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Konçinalar Kumpanyası adlı toplulukla 2008'de kendisinin yazıp yönettiği "Biz Sıfırdan Başladık" adlı oyunu sahneye koydu. 1 Ocak 2019 Salı günü hayatını kaybetti. İŞTE GENÇLİĞİ ENGİN CEZZAR KİMDİR? Engin Cezzar (d. 25 Eylül 1935, İstanbul - ö. 28 Ocak 2017, İstanbul), Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. "Hamlet" rolü ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başlayan sanatçı dünyada bu rolü canlandıran en genç oyuncu unvanına sahiptir.[2] 1962'de eşi Gülriz Sururi ile birlikte kurduğu tiyatro topluluğunda pek çok oyun sahneye koyan ve birçoğunda başrol üstlenen[3] Cezzar'ın adı, Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı" müzikalindeki Keşanlı Ali karakteri ile özdeşleşmiştir.[4] 1935 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra eğitimine Robert Kolej'de devam etti. Robert Kolej'de başlayan tiyatro ilgisi üzerine, ABD'de Yale Üniversitesi Tiyatro bölümünde ve Actors Studio Tiyatro Okulu'nda eğitim aldı. 1958'de Piscator Workshop tiyatrosunda dünya prömiyeri yapan Kafka'nın "Mezar Bekçisi" oyununda başrol oynadı. 1959'da Türkiye'ye dönerek "Hamlet" rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Bu performansıyla birden üne kavuşan Cezzar, Hamlet rolünü canlandıran en genç sanatçı unvanına sahiptir ve oyunun 169 kez tekrarlanmasıyla bu rolü en uzun süre oynayan oyunculardan birisi olmuştur. Cezzar Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda da çalıştı. 1961 yılında tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi ile evlendi.[5] Eşi ile birlikte Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatroda rol aldığı oyunlar arasında Tütün Yolu, Çikolota Sevgilim, Aklın Oyunu, Othello, Keşanlı Ali Destanı, Kaldırım Serçesi oyunları yer alır. En çok ses getiren oyunları Keşanlı Ali Destanı oldu. Son olarak Gülriz Surri'nin yazdığı "Ayşe Opereti"`ni yönetti. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, 1985 yılında TRT için çekilen Bay Alkolü Takdimimdir adlı dizide oynadı; 1989'da çekilen "Kaldırım Serçesi" adlı dizinin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi. Kaldırım Serçesi ile Sedat Sedat Simavi Radyo-Televizyon Ödülü'ne değer görüldü.[6] Cezzar, tiyatro sanatına yaşamı boyunca katkıları nedeniyle eşi Gülriz Sururi ile birlikte 2003 yılında Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne, 2008 yılında Uluslararası İstanbul Tiyatro Festival Onur Ödülü'ne layı görülmüştür 2011 yılında felç geçiren Cezzar, 28 Ocak 2017'de hayatını kaybetti.[1] Cenazesi sanatçının "İnsanlar ben defnedildikten sonra haberdar olsun" vasiyeti üzerine sessizce Çatalca'da defnedilmiştir.[8][9] Hakkında yazılmış Engin Cezzar'ı Takdimimdir adlı biyografik bir kitap bulunmaktadır. 