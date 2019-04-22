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Gülsüm nine hayatını engelli 2 oğluna adadı

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde 6 çocuk annesi Gülsüm Karamuk, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 48 ve 54 yaşlarındaki 2 evladının bakımını büyük bir özveriyle yapıyor.

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Çatpınar köyünde yaşayan 6 çocuk annesi 87 yaşındaki Gülsüm Karamuk'un oğulları İsmail (54) ve Naci Karamuk (48) zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya geldi.
 
Yatağa bağımlı halde yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Karamuk kardeşlerin her türlü gereksinimiyle anneleri ilgileniyor.
 
İlerleyen yaşına rağmen, yatağa bağımlı halde yaşayan engelli çocuklarına bitmez tükenmez bir sabır ve şefkatle bakan Karamuk, gösterdiği özenle çevresinden takdir topluyor. Karamuk'a beraber yaşadıkları büyük oğlu ve karısı da destek oluyor.
 
Gülsüm Karamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli yetişkinlere bakmanın zor olduğunu ama bunu severek yaptığını söyledi.
 
Evlatlarının kendisi için çok değerli olduğunu anlatan Karamuk, "Sabah kalkıyorum, Naci ile İsmail'i kaldırıyorum. Çayı gelinim demleyip, soframızı hazırlıyor. Ben de kahvaltılarını yediriyorum. Ondan sonra da bakımlarını yapıyorum." dedi.
 
"YALAN DÜNYADA BÖYLE YUVARLANIP GİDİYORUZ"
 
Çocukları için özveriyle çabaladığını anlatan Karamuk, şöyle devam etti:
 
"Yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Bir iki yıl önceye kadar hiçbir zorluk yaşamıyordum. Sakat oldukları bile hiç aklıma gelmiyordu. Gücüm o zamanlar yetiyordu. Şimdi eskisi kadar gücüm kalmadı. Bazen kızıyorum ama sonra oturup ağlıyorum. Bir yere gezmeye gitsem bile diken üzerinde duruyorum. Ne oldular, düştüler mi? Bazen ben yanlarında olmayınca yataktan düşüyorlar. Her şeyleriyle ilgileniyorum. Yalan dünyada böyle yuvarlanıp gidiyoruz."
 
Engeli çocuklarına ölene kadar gözü gibi bakacağını aktaran Karamuk, "Bunlar çocuklar, bu yüzden de çocuk şefkati ile bakıyorum. Bunun için de gittiğim yerde rahat edemiyorum. Çoğu zaman evdekiler gezmeye gidiyor ama ben gidemiyorum. Gitsem hemen tekrar geri geliyorum. Onların yanında olmazsam rahatsız oluyorum. Evlatlarım benim için çok değerli, onlara hiçbir şey demem, çünkü onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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