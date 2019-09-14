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Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Yargılandığı mahkemece serbest bırakılan FETÖ sanığı eski savcı Gültekin Avcı hakkında Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘yakalama’ kararı çıkarıldı. Avcı İzmir’de yeniden gözaltına alındı.

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FETÖ'nün 'Selam Tevhid' davasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, aralarında Gültekin Avcı'nın da bulunduğu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
 
Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; Yargılamayı yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi, sanık Ramazan Candan'ın ise mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Heyet, adli kontrol şartları kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu sanıklara karakolda haftada bir imza atma yükümlülüğü getirmişti.
 
Avcı bu arada İzmir'de tutulduğu cezaevinden tahliye edildi.
 
Tahliye kararlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine dosya İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından masaya yatırıldı. Nöbetçi İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün önemli ismi Gültekin Avcı hakkında 'yakalama'kararı çıkardı.

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