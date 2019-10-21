67 yaşındaki Gülümser Bulut, geçtiğimiz sene evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş halde bulundu. Gülümser Bulut olayı Müge Anlı'nın programında işeniyor. Tüm izleyiciler Gülümser Bulut olayı nedir? Müge Anlı Gülümser Bulut olayında son durum ne? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İddialara göre Hatice Ayhan 3 gün boyunca annesi Gülümser hanımdan haber alamamış ve sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan Hacer hanım ile birlikte evde arama yaptı gelen kokulardan sonra ise çekyatın altındaki annesinin cesedini buldu.

GÜLÜMSER BULUT OLAYI NEDİR?

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Gülümser Bulut Ağustos 2018'de evindeki çekyatın altında battaniye sarılı halde aynı evde yaşadığı kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer hanım tarafında ölü bulundu. İddialara göre Hatice Ayhan 3 gün boyunca annesi Gülümser hanımdan haber alamamış ve sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan Hacer hanım ile birlikte evde arama yaptı gelen kokulardan sonra ise çekyatın altındaki annesinin cesedini buldu.

Olayın polise bildirilmesinden sonra ise olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı ve 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Aynı suçtan tutuklu yargılanan Yunus beyde yine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

MÜGE ANLI GÜLÜMSER BULUT OLAYINDA SON DURUM NE?

1999 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin katili olan Yunus Kahraman annesi olan Hacer Uyar'ın diğer cesedi bulan kişi olması ile dikkatleri üzerine çekerken güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası ortaya çıkan telefon detayı herkesi şoke etti. Yunus Kahraman'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hacer Uyar ile Yunus Kahraman'ın telefonda Gülümser Bulut'un cesedi hakkında konuştuğunu tespit etti.

Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, Gülümser Bulut'un evinin yakınlarında bulunan güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı. Bulut'un öldürüldüğü gün Yunus Kahraman'ın Gülümser Hanım'ın evinin önünde, elinde kırmızı bir poşetle görüldüğü tespit edildi.