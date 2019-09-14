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Gülümseten diyalog: Kızlar erkeklerden daha iyi roket yapıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST öncesinde 24 TV'nin konuğu oldu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST öncesinde söylediğiniz 'Roket yapmayana kız verilmeyecek' sözünden sonra damat adayları kapınızı çaldı mı?' sorusuna Kacır, 'Bu yıl başımıza ne geldi? Kızlar erkeklerden daha iyi roket yapıyorlar' cevabını verdi.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 17-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesinde 24 TV'nin konuğu oldu. Muhabir, Kacır'a, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST öncesinde söylediğiniz "Roket yapmayana kız verilmeyecek" sözünden sonra damat adayları kapınızı çaldı mı?" sorusunu yöneltti.
 
Kacır sorunun üzerine, " Evet. Roket yapmayana kız vermeyecekler bu gidişle dedim. Bu yıl başımıza ne geldi? Kızlar erkeklerden daha iyi roket yapıyorlar" cevabını verdi.
 
Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise bu anları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Çıta yükseldi, artık uzaya çıkmanız gerekiyor arkadaşlar." dedi.

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