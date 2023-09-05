Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen'den şap hastalığıyla mücadele açıklaması

Ankara'nın Polatlı ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde şap hastalığıyla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gümen, et ve süt üretiminde verim kaybına yol açan hastalıkla mücadele için üretilen 29 milyon aşıdan kalan 15 milyonunu talepler doğrultusunda sahaya gönderdiklerini bildirdi.

Gümen, et, süt, yumurta üretiminde kalite, verimlilik ve sürekliliği artırmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde hayvan hastalıklarıyla mücadele ve eylem planımızı açıklayacağız. Türkiye'de ari hayvan işletmelerinin sayısını artırarak, daha fazla sağlıklı hayvana ulaşmayı hedefliyoruz. Sağlıklı hayvan daha kaliteli et, daha kaliteli süt demek." diye konuştu.

Tüm illere aşıların gönderildiğine ve etkili aşı kampanyası yürütmek istediklerine değinen Gümen, bölgelere gidip aşılamanın daha etkin yapılmasını ve kayıp yaşamadan süreci yönetmeyi hedeflediklerini anlattı.

Gümen, bu sene 29 milyondan fazla aşı üretildiğini ve bütün illere ihtiyaçlar doğrultusunda ilk gönderimlerin yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aşının soğuk zincirde devam etmesi gerektiği için il müdürlerimiz kullandıkça aşıyı talep ediyorlar. Şap Enstitümüz de ürettiği aşıyı ihtiyaçları doğrultusunda gönderiyor. Şu an aşıyla ilgili sorunumuz yok. Bu süreçte de sorun olmasını beklemiyoruz. Üretimimizi ona göre planladık. Aşıyı da sahaya istek olduğu müddetçe göndermeye devam edeceğiz. Şu an 15 milyon aşımız var, bunun tamamını bu süreçte kullanmayı hedefliyoruz."

Programda Gümen'e, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Polatlı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Burhanettin Sütçü de eşlik etti.