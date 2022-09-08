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Gümrük ekipleri sınırda yakaladı: Tam 529 kilo

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 529 kilo 600 gram kaçak bal ele geçildi.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı bir araç riskli olarak değerlendirildi. X-Ray tarama cihazına sevk edilen aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Yapılan detaylı aramada araçta bulunan eşyaların içine gizlenmiş 4 bidonda 157 kilo 200 gram kaçak kestane balı ele geçirildi.

Diğer bir operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekiplerince başka bir tırın çekici ve dorse kısımlarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araçta gerçekleştirilen aramada, çekicinin yan dolaplarında ve dorse içine gizlenmiş 10 bidonda 69 kilo 500 gram kestane balı olduğu görüldü.

Yine Sarp Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen başka bir aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastlandı. İnceleme sonucu burada 90 kilo 700 gram kaçak kestane balı ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı olayda da aynı yöntemi kullanan kaçakçıların, araçların yakıt depolarını balla doldurdukları tespit edildi. Bu incelemede ise 212 kilo 200 gram kaçak bal belirlendi.

Sağlıksız ve uygunsuz koşullarda ülkeye sokularak, piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram kestane balına el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Sarp Gümrük Kapısı
  • kaçak bal
  • Gümrük Muhafaza ekipleri

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