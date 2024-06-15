İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2024 Cumartesi / 9 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gümrük kapılarında uyuşturucu operasyonları

Gümrük Muhafaza ekipleri Esendere, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Kapıları'nda uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Esendere'de 58 kilogram afyon sakızı, Kapıkule'de 226 kilogram esrar, Dilucu'nda 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

IHA15 Haziran 2024 Cumartesi 08:58 - Güncelleme:
Gümrük kapılarında uyuşturucu operasyonları
ABONE OL

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen bir tır Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken takibe alındı. Türkiye üzerinden transit kuru üzüm yükü taşıyan tırda ilk kontroller gerçekleştirildi. Ekipler tarafından x-ray taramasına sevk edilen araç üzerinde yapılan tarama işlemi sonrası şüpheli bazı görüntüler tespit edildi. Bunun üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik dedektör köpekler ile birlikte detaylı arama yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin hassasiyetle yürüttükleri aramada, kuru üzüm ambalajlarının kartonları içerisine profesyonelce gizlenmiş uyuşturucu madde paketleri tespit edildi. Üzüm kutularının tamamı kontrol edildiğinde, mukavvalar içerisine gizlenmiş toplam 58 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

EDİRNE'DE 226 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

Edirne, İstanbul ve İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda müşterek bir operasyona imza attı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek Gümrük Muhafaza Narkotik Birimlerince yakın takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından x-ray taraması yapılan araçta şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Aracın çekici ve dorsesinde, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, tırın dorsesinde taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş alüminyum folyo paketlerinde yaklaşık 226 kilogram esrar ele geçirildi.

DİLUCU GÜMRÜK KAPISI'NDA "KEÇİ KILI" YÜKLÜ TIRA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu ise Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen "keçi kılı" yüklü bir tıra yönelik gerçekleştirildi.

Öncelikle araç riskli görülerek araç x-ray taramasına sevk edildi. Uzman x-ray operatörlerinin tırda şüpheli yoğunluk tespit etmesinin üzerine, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı.

Keçi kılı cinsi yüke narkotik dedektör köpeklerinin de tepki vermesinin ardından eşyadan numuneler alındı ve teste tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda, keçi kılıyla harmanlanmış 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

FARKLI TÜRLERDE 357 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN YURDA GİRİŞİNE ENGEL OLUNDU

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucunda, farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucu madde yakalanırken olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.