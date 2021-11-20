Gümrük kapısında 286 gram altınla yakalandı

AA 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:13 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:13

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin üst aramasını yaptı.

Aramada, şüphelinin kıyafetleri arasına gizlenmiş dökme şeklinde 21 ayar 286 gram altın cinsi eşya ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca kaçak altını yurda sokmaya çalışan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.