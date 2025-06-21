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Gümrük Muhafaza ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, ailenin, gençlerimizin, vatandaşlarımızın zararlı unsurlardan korunması, her türlü bağımlılığa karşı mücadele etmek, ve yasadışı ticareti engellemek amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

IHA21 Haziran 2025 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Gümrük Muhafaza ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda; Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 1 milyar 805 milyon Türk Lirası değerinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, 48 milyon 622 bin Türk Lirası değerinde 284 bin adet elektronik sigara, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 15 milyon 701 bin Türk Lirası değerinde yaklaşık 26 kilo uyuşturucu madde, Antalya Limanı'nda, 1 milyon 430 bin Türk Lirası değerinde 43.108 metrik ton akaryakıt, cinsi eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak başta kara, deniz ve hava gümrük kapıları olmak üzere, tüm Türkiye Gümrük Bölgesinde yasal ticaretin desteklenerek yasa dışı ticaretin önlenmesi yönünde omuz omuza verdiğimiz kararlı mücadeleyle, ülkemizin ekonomik kalkınması ve halkımızın refah seviyesinin artırılması amacıyla vazifeye sadakat bilinci, üst seviyede gayret ve çabayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımızda ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yoğun mesaisiyle toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermiyoruz.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu, 2025 yılında 12 milyar 819 milyon TL ticari eşya, 21 milyar 734 milyon TL uyuşturucu madde olmak üzere toplamda 34 milyar 553 milyon TL kaçak eşya ele geçirildi" denildi.

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