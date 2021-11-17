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Gümrük Muhafaza ekiplerince 1000 litre etil alkol yakalandı

Antalya'da, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, sahte içki üretiminde kullanılan 1000 litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi.

DHA17 Kasım 2021 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:49
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ihbar hattına gelen bilgi üzerine, sahte içki üretiminde kullanılan ürünlerin depolandığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan etil alkole el koyuldu. Elde edilen bilgi ve belgelerin izini süren ekipler, benzer amaçla kullanılan 2 adres tespit etti. 3 adreste yapılan aramalarda, yaklaşık 20 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılabilecek, 1000 litre etil alkol ve sarf malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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