Gümrük muhafaza ekiplerince 14 bin 720 adet bandrolsüz sigara ve 3.2 kilogram uyuşturucu yakalandı

AA 04 Haziran 2021 Cuma 15:01 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 15:01

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda Suriye'den Türkiye'ye gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'ne yönlendirilen tırın x-ray görüntülerinde dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Dedektör köpeğin de şüpheli yoğunluk tespit edilen alanlara tepki vermesi üzerine dorsenin tabanı açıldı.

Kaçakçılık faaliyeti için oluşturulan gizli bölmede 14 bin 720 adet bandrolsüz sigara bulundu.



Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda da uyuşturucu naklinde kullanıldığından şüphelenilen bir otomobil, Türkiye'ye girdiği sırada durduruldu.

X-ray taramasından geçirilen ve dedektör köpekten yararlanılan aramada aracın ön koltukları arasındaki bölümde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Aracın vites kutusunun yanında özel olarak yapılan gizli bölmede saklanan bez torbalardaki uyuşturucunun esrar olduğu belirlendi.

Toplam 16 torba içerisindeki 3,2 kilogram uyuşturucu ile söz konusu uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu.

Araç sürücüsü, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.