Güncel

Gümrük Muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok!

Gümrük Muhafaza ekiplerince son bir haftada Kapıkule, Esendere ve Mersin'de gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 986 milyon 603 bin lira olan toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Ağustos 2025 Salı 09:16


Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, son bir haftada Edirne, Hakkari ve Mersin'de gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule, Esendere ve Mersin Limanı gümrük kapılarında gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildiği belirtildi.

Edirne Kapıkule'de 692 kilogram esrar, Hakkari Esendere'deki 2 operasyonda 31 kilogram ve 65 kilogram eroin, Mersin'de 587 kilogram esrar yakalandığı bildirilen açıklamada, böylece son bir haftada 1279 kilogram esrar, 96 kilogram eroin olmak üzere toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne, Esendere ve Mersin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü, sorumluların yakalanarak gözaltına alındığı başarılı operasyonlar, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, insanımızı bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Olaylarla ilgili soruşturmalar Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir."

