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Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarında 23 bin 686 ilaç ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince 2 sınır kapısı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulmak istenen 23 bin 686 adet ilaca el konuldu.

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince, Suriye'den yurda giriş yapmak için Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir otomobil x-ray taramasına sevk edildi.

Aracın LPG deposu görevli personelce kesildi. Depoda, Sağlık Bakanlığının onayı olmadığı halde Türkiye'ye sokulmak istenen 19 bin 760 adet ilaç ele geçirildi. Ayrıca depoda bulunan 2 kilogram hurda altına el konuldu.

Aynı gümrük kapısında gerçekleştirilen bir başka operasyonda da şüpheli olduğu değerlendirilen bir aracın direksiyonunun altında yer alan boşluk ile araçtaki orijinal süsü verilmiş ambalajlı çay paketlerinin içine gizlenmiş, Türkiye'de yeşil reçeteyle satılan 2 bin 150 adet ilaç bulundu.

Esendere Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda da İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir şüphelinin sırt çantasında muhtelif markalarda, bin 390'ı hormon, 257'si cinsel uyarıcı amaçlı, 114'ü mide için olmak üzere toplam bin 761 adet ilaç ele geçirildi.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da şüpheli bir yolcunun x-ray cihazına yönlendirilen bagajlarında, biyomedikal doku parçalama kiti olduğu değerlendirilen 15 kutu ilaç bulundu.

Tüm operasyonlarda ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 100 bin lira civarında olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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