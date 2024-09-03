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Gümrük muhafaza memurlarına saldıran şüphelilerden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarına mukavemet göstererek darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DHA3 Eylül 2024 Salı 18:03 - Güncelleme:
Gümrük muhafaza memurlarına saldıran şüphelilerden 2'si tutuklandı
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Olay, 31 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'ndaki yolcu bagaj bölümünde meydana geldi. Bagajların X-Ray cihazı ile kontrol edildiği bölüme gelen bir grup, görevli memurlarla tartıştı.

Büyüyen tartışmada grup, memurlara saldırdı. E.B., B.B. ve M.S. isimli memurlar, yüz, boyun ve enselerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B., K.O., M.B., Y.B. ve S.B. isimli şüpheliler de Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden K.O. ve Y.B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen M.B. ile M.B. tutuklandı, S.B. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

  • Habur Sınır
  • Muhafaza Memurları
  • Şırnak Tutuklama

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