İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9399
  • EURO
    6,5401
  • ALTIN
    300.045
  • BIST100
    120324
Güncel

Gümrük muhafaza memuru evinde ölü bulundu

Antalya'da, gümrük muhafaza memuru Fatih Kızıltaş (44), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

DHA28.01.2020  15:37 - Güncelleme: 28.01.2020  15:37

Gümrük muhafaza memuru Fatih Kızıltaş, bu sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları merak edip telefonla ulaşmaya çalıştı. Kızıltaş telefonu açmayınca, polise haber verildi. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri 3'üncü kattaki dairede, Kızıltaş'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, salonda bulunan Fatih Kızıltaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kızıltaş'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.