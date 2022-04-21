İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2022 Perşembe / 20 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6798
  • EURO
    16,0467
  • ALTIN
    918.734
  • BIST100
    2543.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin gümrüksüz akaryakıt miktarı azami 350 litre olacak
Güncel

Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin gümrüksüz akaryakıt miktarı azami 350 litre olacak

Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:07
ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karar ile Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı.

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlenen Karara göre, standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için, azami 350 litre olarak uygulanacak.

Öte yandan, Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.

Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.