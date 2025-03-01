Gümrükte ele geçirildi, yeni yuvalarına yerleştirildi

Bir aracın içine konularak Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenirken Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 2 makak maymunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, maymunların sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Özsöyler, "Bu hayvanlar buraya geldikten sonra bunların bütün kontrollerini ve kan tahlillerini yaptık. Bunun yanı sıra göz muayeneleri, tansiyon, kalp ritimlerine kadar muayene ettik. Yapılan kontrollerde su kaybına uğradıklarını, korkuya bağlı yem almadıklarını tespit ettik. Biraz vitamin ve mineral eksiklikleri vardı. Tedavilerinin ardından bu hayvanları buradaki yoğun bakım ünitesinde bekletiyoruz." dedi.



Mineral takviyelerini yaptıktan sonra maymunların karantina kafeslerine alınacağını belirten Özsöyler, "Orada da belli bir süre misafir ettikten sonra kendilerini doğal yaşam merkezinde bulunan diğer makak maymun türlerinin arasına yerleştireceğiz ve sürekli olarak misafir edeceğiz." diye konuştu.

