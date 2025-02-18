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Güncel

Gümüşhane ve Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane'de tüm okullarda, Ordu'da ise bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

AA18 Şubat 2025 Salı 18:52 - Güncelleme:
Gümüşhane ve Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
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Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği vurgulandı.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği vurgulandı.

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