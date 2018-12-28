Gümüşhane yaylalarında terör operasyonu yapıldı
Doğu Karadeniz yapılanmasına yönelik en ağır darbesini Gümüşhane’de alan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar ağır kış şartlarında da devam ediyor.
- İHA
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 18-22 Aralık tarihlerinde Kürtün ilçesi Yeşilköy sınırları içerisinde bulunan Alacainek, Sarıtaş, Paçacı, Merekgözü, Boyunyurt, Çayırağzı, Mansur, Yemişen, Halilbey, Geyikçökeği ve Çıkrıkdüzü yaylalarında kış operasyonu gerçekleştirdi.
Bu bağlamda kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde emniyet ve asayiş açısından bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede tespiti amacıyla düzenlenen operasyonel faaliyetlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.