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Gümüşhane yaylalarında terör operasyonu yapıldı

Doğu Karadeniz yapılanmasına yönelik en ağır darbesini Gümüşhane’de alan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar ağır kış şartlarında da devam ediyor.

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Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 18-22 Aralık tarihlerinde Kürtün ilçesi Yeşilköy sınırları içerisinde bulunan Alacainek, Sarıtaş, Paçacı, Merekgözü, Boyunyurt, Çayırağzı, Mansur, Yemişen, Halilbey, Geyikçökeği ve Çıkrıkdüzü yaylalarında kış operasyonu gerçekleştirdi.

Bu bağlamda kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde emniyet ve asayiş açısından bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede tespiti amacıyla düzenlenen operasyonel faaliyetlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. 

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