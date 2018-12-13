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Gümüşhane'de 41 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

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Kentte dün gece başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köy yollarındaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkez ilçede 20, Kürtün'de 3 ve Torul'da 18 olmak üzere 41 köy yolu, kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, greyderlerle yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 
 

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