Gümüşhane'de 41 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köy yollarındaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkez ilçede 20, Kürtün'de 3 ve Torul'da 18 olmak üzere 41 köy yolu, kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, greyderlerle yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.