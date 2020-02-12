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Gümüşhane'de eğitime buzlanma engeli

Gümüşhane'de aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayı sebebiyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

AA12.02.2020  09:21 - Güncelleme: 12.02.2020  09:21

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olması istendi.

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