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Gümüşhane'de izinsiz patlayıcı taşıyan 2 kişi tutuklandı

Gümüşhane'de bir kamyonette ele geçirilen patlayıcı maddelere ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Şiran ilçesinde 5 Ekim'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yürüttükleri yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonetin Şiran ilçesinden Giresun'un Alucra ilçesine gittiğini tespit eden ekipler araçta yaptığı aramada, bagaj kısmında 50 kilogramlık çuvallar içerisinde gübre ibareli 500 kilogram amonyum nitrat, 500 gram paketler halinde 40 kilogram kapsüle duyarlı patlayıcı dinamit ve bu dinamitleri patlatmaya yarayan yaklaşık 200 metre dinamit patlatma kablosu ele geçirdi.

Olayla ilgili kamyonet sürücüsü Ü.G ve patlayıcı maddeleri sürücünün şantiye inşaatına götürmesini istediği ileri sürülen şantiye şefi A.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirmesi" suçundan tutuklandı.

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