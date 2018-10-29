Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Gümüşhane'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ö.K. (23) idaresindeki 29 DF 029 plakalı kamyonet, Günyüzü köyü Sazbükü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Volkan Ünlü (25) ve Fehmi Galip Özdemir (21) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özdemir, yolda hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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