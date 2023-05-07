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  • ''Günaydın sen treni kaçırmışsın!'' Kılıçdaroğlu'nun ''en büyük projem'' vaadini Başkan Erdoğan yıllar önce hayata geçirdi
Güncel

''Günaydın sen treni kaçırmışsın!'' Kılıçdaroğlu'nun ''en büyük projem'' vaadini Başkan Erdoğan yıllar önce hayata geçirdi

Terör örgütü PKK destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşa sunduğu vaatlerin hepsi bir bir boş çıkıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun 'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diye vaat ettiği projenin yıllar önce Başkan Erdoğan tarafından hayata geçildiği ortaya çıktı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine tepki gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor.' dedi.

7 Mayıs 2023 Pazar 01:50 - Güncelleme:
''Günaydın sen treni kaçırmışsın!'' Kılıçdaroğlu'nun ''en büyük projem'' vaadini Başkan Erdoğan yıllar önce hayata geçirdi
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Başkan Erdoğan tarafından 2017 yılında hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda bugüne kadar 2 milyon 405 bin tondan fazla yük taşındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp, Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu hattı sayesinde Avrupa ile Çin arasında yük taşımacılığı kesintisiz sağlanabiliyor.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliğiyle, 30 Ekim 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılan hat, ülkenin demir yoluyla dışa açılan ticaret yolu konumunda bulunuyor.

Söz konusu hat sayesinde Londra'dan kalkan bir tren, Pekin'e kadar kesintisiz gidebiliyor.

Demir yollarındaki fonksiyonu güçlendiren hat sayesinde Türkiye demir yolu taşımacılığında bir merkez haline geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasıyla daha da önem kazanan Orta Koridor, Avrupa ile Asya arasındaki ticarette Türkiye'yi kilit ülke konumuna getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "İPEK YOLU" VAADİ FOS ÇIKTI

7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Başkan Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen projelerden habersiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum." diyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın yıllar önce hayata geçirdiği Demir İpek Yolu projesini yani Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı anlattı.

"GÜNAYDIN SEN TRENİ KAÇIRMIŞSIN"

Kılıçdaroğlu'nun fos çıkan vaadine tepki gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun vaadinin yıllar önce Başkan Erdoğan tarafından yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor." dedi.

Karaismailoğlu farklı bir paylaşımında ise, "Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu hattını, Yeni İpek Yolu'nu biz hayata geçirdik. Habur'dan Basra Körfezi'ne demiryolu ve otoyol bağlantısı sağlıyoruz. Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemiyor!" ifadelerini kullandı.

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