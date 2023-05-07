''Günaydın sen treni kaçırmışsın!'' Kılıçdaroğlu'nun hayalleri Başkan Erdoğan'ın hizmetlerine yetişemiyor

Başkan Erdoğan tarafından 2017 yılında hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda bugüne kadar 2 milyon 405 bin tondan fazla yük taşındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp, Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu hattı sayesinde Avrupa ile Çin arasında yük taşımacılığı kesintisiz sağlanabiliyor.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliğiyle, 30 Ekim 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılan hat, ülkenin demir yoluyla dışa açılan ticaret yolu konumunda bulunuyor.

Söz konusu hat sayesinde Londra'dan kalkan bir tren, Pekin'e kadar kesintisiz gidebiliyor.

Demir yollarındaki fonksiyonu güçlendiren hat sayesinde Türkiye demir yolu taşımacılığında bir merkez haline geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasıyla daha da önem kazanan Orta Koridor, Avrupa ile Asya arasındaki ticarette Türkiye'yi kilit ülke konumuna getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "İPEK YOLU" VAADİ FOS ÇIKTI

7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Başkan Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen projelerden habersiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum." diyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın yıllar önce hayata geçirdiği Demir İpek Yolu projesini yani Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı anlattı.