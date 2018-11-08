Günde altı saatten az uyumak vücudu susuz bırakabilir

Araştırmacılar, düzenli sekiz saat uyuyanlarla karşılaştırıldığında, altı saat uyuyan insanların daha yoğun idrara ve yüzde 16-59 daha yüksek susuz kalma şanslarının olduğunu ortaya çıkardı.

Buna ek olarak, eğer uyandığınızda kendinizi güne hazır hissetmiyorsanız, bunun nedeni yalnızca az uyumak değil, aynı zamanda susuz kalmak da olabilir. Kısaca sabah içeceğiniz bir bardak suyun üzerinizdeki etkisi çok fark yaratabilir.

Sciencealert´de yer alan habere göre, araştırmacılar bulgularının, vücudun hormonal sisteminin vücuttaki su düzeyini ayarlama yöntemine dayandırılabileceğini düşündüğü için; vücudun sıvı düzeylerini kontrol eden, gün boyunca ve gece vücudun salgıladığı vazopressin isimli bir hormona odaklandı.

Memelilerin büyük çoğunluğunda bulunan "vasopressin"in birincil görevi, "böbreklerden su geri emilimini artırmak" olarak tanımlanıyor.

Haberde aynı zamanda, vazopressinin, uyurken vücudumuzun çok fazla su kaybetmemesinde önemli bir role sahip olduğu, hatta gerekirse idrardan geriye vücuda su çekebileceği bilgisine yer verildi.

Araştırma, daha az uykunun vücutta susuzluğa sebep olduğuysa ilgili "neden-sonuç ilişkisini" kanıtlayacak yeterli bulgulara sahip olmamasına karşın, bu iki olgu arasında bir çeşit biyolojik ilişki olabileceğini savunuyor.