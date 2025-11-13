İSTANBUL 17°C / 8°C
  Gündem ''Kıbrıs meselesi...'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamızdır
Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kıbrıs milli davamız' diyerek Rum kesimine ve tüm dünyaya Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu bir kez daha vurguladı. Konuşmasında, 'Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesiyle yalnız bırakmayacağız' ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ13 Kasım 2025 Perşembe 18:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Oldukça kapsamlı ve verimli görüşme yaptık.

Kıbrıs milli davamız.

Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur.

Geçmiş yanlış kararları ile Rum tarafına sunulmuş olan rehavet imkanı Kıbrıs Türklerinin Özvatanlarında sonu gelmeyen bir hak mağduriyetine uğramalarına yol açmıştır.

Dilerim Kıbrıs Türkünün gösterdiği cesaret ve çözüm iradesini ilerleyen dönemde karşı taraftan da görebiliriz.

Hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik. Gelecekte aynı kararlılık ve anlayışla bu gayretlerimiz sürecektir. Keza KKTC uluslararası toplumda layıkıyla temsile dilebilmesi sesini dünyaya duyurabilmesi için siyasi ve diplomasi gayretlerimizi eşgüdüm halinde devam edecektir.

Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesiyle yalnız bırakmayacağız.

