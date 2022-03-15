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Güncel

Gündem Ukrayna-Rusya savaşı... Kabine Toplantısı başladı

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Söz konusu toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşı, ekonomik durum ve Antalya Diplomasi Forumu gibi birçok konu ele alınacak.

AA15 Mart 2022 Salı 18:04 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 18:09
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.10'da başladı. Toplantı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar da değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

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