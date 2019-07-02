Güneş tutulması Temmuz 2019 nereden saat kaçta izlenir? 2 Temmuz güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Canlı izle

‘Güneş tutulması neren izlenir? Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? 2019 Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Güneş burcu tutulması yengeç burcunu nasıl etkileyecek? Güneş tutulması nedir, nasıl izlenir?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. Güneş Tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için ayın yeni ay konumunda olması gerekir. Dünya’da Şili'de bulunan Atacama Çölü'nden en net güneş tutulması izlenecek. Bugün saat 16.24’te gerçekleşecek olan güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. 2 Temmuz akşamı Türkiye saati ile 19. 55'te başlayacak olan Güneş tutulması 00. 50'te son bulacak. Tutulmanın çıplak gözle görüldüğü ülkelerde dramatik olaylar ve doğal afetlerin de kısa bir sürede oluşması sebebi ile birçok bilim adamı da güneş ve ay tutulmalarını çok yakından incelemektedir. 1999 Ağustos ayında çıplak gözle izlediğimiz güneş tutulmasının ardından yaşadığımız Gölcük depremi gerçekleşmiştir. İşte ayrıntılar…

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye saatiyle bugün 16:24’te gerçekleşecek olan tutulma, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru’dan da izlenebilecek. Güneş tutulması en net Şili’de bulunan Atacama Çölü’nde izlenecek

GÜNEŞ TUTULMASI AFETLERE YOL AÇACAK MI?

Güneş ve ay tutulmaları ilk çağlardan bu yana korkulan doğa olaylarından olmuştur. Tutulmaların öncesinde veya sonrasında bazı facialarında gerçekleşmesi ile her zaman merak uyandırmış ve çok yakından izlenmiştir. Tutulmanın çıplak gözle görüldüğü ülkelerde dramatik olaylar ve doğal afetlerin de kısa bir sürede oluşması sebebi ile birçok bilim adamı da güneş ve ay tutulmalarını çok yakından incelemektedir. 1999 Ağustos ayında çıplak gözle izlediğimiz güneş tutulmasının ardından yaşadığımız Gölcük depreminin acısı hala içimizde dururken tutulma ile olan bağlantısı da hala araştırılmaktadır.

BUGÜN YAŞANACAK TAM GÜNEŞ TUTULMASI BİRÇOK SORU İŞARETİNİ ORTADAN KALDIRABİLİR

Bilim insanları bugün yaşanacak olan tam Güneş tutulmasını Ulusal Bilim Vakfı tarafından yönetilen And Dağları'ndaki bir gözlemevinden izleyecek.

Gökbilimiler ve fizikçiler, Güneş tutulması sırasında yapmayı planladıkları deneyleri hazırladılar. Bilim insanları bu deneylerde, geçmişteki tutulmalarda olduğu gibi, Güneş tutulmasının yanı sıra tutulmaların Dünya üzerindeki etkilerine de odaklanacak.

Williams Kolejinden Astronomi Profesörü Jay Pasachoff, “Güneşin nasıl parladığını anlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Cerro Tololo sahasındaki teleskoplar Güneş'i gözlemlemek için donatılmamıştır, ancak araştırmacılar dağın tepesine yeni teleskoplar kurmak için And Dağları'nın atmosferinden ve Ulusal Bilim Vakfı altyapısından faydalanabilirler.

Cerro Tololo Gözlemevi

Ulusal Güneş Gözlemevi, Güneş tutulması sırasında gözlemevini kullanacak beş takım seçti. Araştırmacılar ağırlıklı olarak Güneş'in atmosferinin dışını ve en sıcak bölgesini, koronasını araştırmaya çalışacak. Bir ekip ise Dünya'nın atmosferindeki değişiklikleri araştıracak.

İç koronanın yalnızca tutulmalarda görülebildiğini anlatan Pasachoff, kısa dakikalar içinde koronanın gözle görülür hale geldiğini ve yeryüzü ile gökyüzünden teleskoplarla takip edebildiğini vurguladı.

Tutulmanın eşsiz doğasının altını çizen Pasachoff, "Bu tutulma esnasında, başka tutulmalara nazaran daha fazla donanım ve daha çok sayıda ekip hazır bulunacak. Böylece Güneş'in atmosferinin nasıl ısındığına dair sırları aralayacağını umduğumuz muazzam veri tabanları oluşacak." dedi.

YILDIZLARIN DAVRANIŞLARINI ÖĞRENMEMİZE İZİN VERİYOR

Pasachoff, "Muhtemelen, diğer yıldızların da döngüsel davranışları olan koronası vardır ve Güneş, yıldızların davranışlarını yakından incelememize ve öğrenmemize izin verecek." ifadesini kullandı.

Atmosferik Araştırma Uzmanı Paul Bryans, “Manyetik alanı incelemek ayrıca güneş patlamalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Araştırmacılar manyetik alanı, polarizasyonu veya ışık dalgalarının seyahat ettikleri yöne göre yönünü ölçebilir.” dedi.

Bu yıl yaşanacak tutulma, Güneş'in aktivitesi bakımından asgari seviyeye yakın olduğundan, korona, 2017 tutulması sırasında göründüğü gibi görünmeyecek. Bu sebeple bu yıl yapılacak gözlemlerle Güneş aktivitesi sırasında yaşanan korona değişimi de ölçülebilecek.

Hawaii Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bilim insanı Shadia Habbal, Astronomi Araştırmaları Üniversiteler Birliğinden bir sürümde açıklandı.

Bildiri, Ulusal Bilim Vakfı ve NASA için birinci sınıf astronomik gözlemevleri işleten 46 ABD kurumu ve 4 uluslararası kuruluştan oluşan bir konsorsiyum olan Astronomi Araştırmaları Üniversiteleri Birliği (AURA) tarafından yayımlandı.

2 TEMMUZ TAM GÜNEŞ TUTULMASINI BURADAN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2 Temmuz’da Türkiye saati ile 19:55’te başlayacak olan tam Güneş tutulmasını buradan canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay’ın Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden yılda iki ilâ beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir.

Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulmasının, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.