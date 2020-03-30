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  • Güney Afrika'da işçileri 6 gün alıkoyarak maske diktiren fabrika sahibi gözaltına alındı
Güncel

Güney Afrika'da işçileri 6 gün alıkoyarak maske diktiren fabrika sahibi gözaltına alındı

Güney Afrika'da işçileri fabrikaya kilitleyerek zorla maske ürettiren 1 kişi gözaltına alındı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:10
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Yerel basındaki haberlere göre, Durban şehrindeki bir maske üretim tesisinde 6 gündür kapalı tutularak zorla çalıştırılan işçiler, polisin yardımıyla kurtuldu.

İnsanlık dışı koşullarda kapalı tutulan 14 işçinin, hiçbir ücret almadan çalıştırıldığı tespit edildi.

Fabrika bekçilerinin, çalışanları kurtarmaya gelen polisleri içeri almamak için direndiği de aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Güney Afrika’da, vaka sayısı bin 280’e çıktı.

Ülkede, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

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