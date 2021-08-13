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Güney Amerika'dan getirdikleri sıvı kokaini, toza dönüştürürken yakalandılar

Güney Amerika'dan getirdikleri sıvı kokaini Beyoğlu'nda toza dönüştürüp, satmaya çalışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 litre sıvı kokain, 20 kilogram toz kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

DHA13 Ağustos 2021 Cuma 10:15 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:15
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu J.A.D.R ve A.G.A.P.'nin, yasadışı yollarla Güney Amerika ülkelerinden getirdikleri sıvı kokaini, toz haline getirip, satmaya çalıştıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin Beyoğlu'nda bulunan otelde kaldıkları tespit edildi. Otel çevresinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri şüphelileri adım adım takibe başladı. Şüphelilerin otele yakın bir apartman dairesini kiraladıkları, buradan irtibatlı bulundukları uyuşturucu madde kullanıcılarına satış yaptıkları belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için kendilerine aile görünümü verdiklerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, daireye baskın düzenledi. Baskında; 45 litre sıvı kokain, 20 kilogram toz kokain, 6 hassas terazi, uyuşturucu maddelerin kalıp haline getirilmesinde kullanılan özel olarak hazırlanmış kalıp makinası ele geçirildi.

"1 LİTRE SIVI KOKAİNDEN (5) KİLO KOKAİN ELDE EDİLİYOR"

Bir litre sıvı kokain maddesinde 5 kilogram kokain elde edildiği belirtildi. Şüphelilerin 45 litre sıvı kokainden 225 kilogram toz kokain elde ettikleri değerlendirildi. Şüpheliler J.A.D.R ve A.G.A.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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